Receita abre consulta para o lote residual do IR de fevereiro

A Receita Federal (RF) abriu, nesta quinta-feira (22), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de fevereiro de 2024, que será pago no próximo dia 29 para mais de 200 mil contribuintes.

Os lotes residuais são pagos a contribuintes que caíram na malha fina mas regularizaram suas pendências com a RF. No total, serão pagos mais de R$ 304,1 milhões para 208.323 contribuintes.

Do valor, R$ 208,9 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade, com 3.155 contribuintes idosos acima de 80 anos de idade, 25.536 contribuintes entre 60 e 79 anos, 3.351 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 6.744 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, também existem 80.680 contribuintes sem prioridade legal, mas que receberão neste lote por terem usado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por meio de Pix.

