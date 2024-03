Receita de exportaÃ§Ã£o do Estado indica aumento de 22% em janeiro

"Esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro em toda a série histórica das exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul", afirma o economista-chefe do Sistema Fiems, Ezequiel Resende. Isso porque a receita das exportações de produtos industriais do Mato Grosso do Sul alcançou em janeiro, US$ 461,4 milhões em janeiro.

Significa que o aumento foi de 22% comparado à porcentagem de janeiro do ano passado, quando a receita somou US$ 378,9 milhões. Já o volume calculou a elevação de 31%, de acordo com o Radar Industrial da Fiems.

A participação relativa da indústria foi responsável por 68% de toda a receita de exportação do Mato Grosso do Sul em janeiro. Tendo como principais compradores a China, os Estados Unidos, Holanda, Indonésia e Índia. Esses cinco países representam 55% da participação na receita do primeiro mês do ano.

Quanto aos produtos, os mais exportados em termos de receita foram as pastas químicas de madeira (celulose); carnes desossadas de bovino congeladas; outros açúcares de cana; bagaços e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja; farinhas e pellets da extração do óleo de soja. Eles somam 70% da receita.

