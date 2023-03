Receita Federal antecipa para esta quinta-feira a liberaÃ§Ã£o do programa do IR 2023

A Secretaria da Receita Federal anunciou, nesta quarta-feira (8), a antecipação da liberação do programa do Imposto de Renda 2023, referente ao ano-base de 2022, para esta quinta-feira (9).

O programa inicialmente seria disponibilizado aos contribuintes no dia 15 de março, data em que o prazo de entrega das declarações começaria.

“A antecipação ajuda o contribuinte que, ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação que for necessária. Além disso, deve evitar possíveis congestionamentos (para o download do programa)”, informou a Receita sobre a antecipação.

O download da versão de 2023 do programa poderá ser feito na página da Receita Federal no site oficial do governo federal.

