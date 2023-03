Receita registra recorde no nÃºmero de declaraÃ§Ãµes do IR nas primeiras 24 horas

A arrecadação do Imposto de Renda teve início na última quarta-feira (15), e segunda a Receita Federal, até às 14h desta quarta-feira (22), 5,3 milhões de brasileiros apresentaram suas declarações ao órgão.

O número de declarações do Imposto de Renda enviadas nas primeiras 24 horas bateu recorde, com 1.050.023 sendo transmitidas no período, número quase dez vezes maior que as 130.099 entregues no primeiro dia de envio em 2022.

Do número total de declarações enviadas, 23% estão no formato pré-preenchidas, 57% simplificadas e 4% retificadoras, com 84,18% dos contribuintes se qualificando para restituição.

Os estados que mais enviaram as declarações foram São Paulo (1.632.849), Rio de Janeiro (462.024), Minas Gerais (453.091) e Rio Grande do Sul (299.951).

