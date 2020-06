Refiz 100% Saúde arrecada R$ 1,783 milhões em 4 dias

A prefeitura de Campo Grande arrecadou nos últimos quatro dias R$ 1.783. 366,62 devido ao programa Refis 100% Saúde, lançado na última segunda-feira (1º). Todo o montante será destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) da capital, sendo que boa parte dele, será utilizado no combate ao novo coronavírus (Covid-19).

A informação foi repassada pelo prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad nesta sexta-feira (5). “Tudo o que está sendo arrecadado será destinado a conta separa especifica para ações da Saúde”, explicou.

Refis 100% Saúde

O desconto de 100% sobre os juros e multas será aplicado para os campo-grandenses que optarem por realizar o pagamento à vista. E o pagamento a prazo pode ser parcelado em até seis vezes e o desconto será de 75% sobre os juros e multa ou em até 12 vezes com remissão de 30%.

Para não sair de casa e manter o isolamento social, é possível realizar a quitação das dívidas com o Refis 100% Saúde pelo portal online do programa ou por teleatendimento. Para os cidadãos que não conseguirem realizar os pagamentos à distância, haverá atendimento presencial na Central do IPTU, que segue as regras de biossegurança para evitar a disseminação do coronavírus.

Serviço: O contribuinte que optar pelo pagamento online pode clicar neste link. O teleatendimento é disponível no número 67 4042-1320. Para atendimento presencial, use máscara de proteção e se dirija até a Central do IPTU, localizada na rua Arthur Jorge n. 500, centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também