Riedel anuncia que MS fará parte do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

O governador Eduardo Riedel anunciou, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) nesta sexta-feira (16), em Porto Alegre, que Mato Grosso do Sul fará parte do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

“Mato Grosso do Sul passará a fazer parte do BRDE aportando recursos, para que estes retornem ao setor produtivo que vai tomá-lo para poder desenvolver o nosso Estado. Nossa entrada foi deliberada por unanimidade pelos governadores do Sul. Agora começa a discussão mais técnica entre o banco e o Estado, para que sejam definidos os detalhes”, afirmou Riedel.

Administrado por Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, o BRDE foi fundado com o objetivo de fomentar e dar apoio a projetos de desenvolvimento, além de aumentar a competitividade de empreendimentos de todos os portes.

“Vai ser formado um grupo de trabalho que junto com nossa equipe possa discutir valores e linhas de ação. Esta participação já está sendo construída ao longo do tempo. Uma decisão que tinha sido tomada desde que Mato Grosso do Sul entrou no Codesul”, completou o governador.

Riedel ainda citou que o Estado conta com uma carteira de investimentos privados no valor de R$ 58 bilhões, quantia que, segundo o governador, é oriunda de cooperativas da região Sul.

