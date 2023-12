Salário de servidores estaduais estará disponível no sábado

Para garantir um final de ano tranquilo e digno aos servidores estaduais, o Governo de Mato Grosso do Sul depositará o salário referente a novembro na sexta-feira (1°) , com o benefício disponível para saque no sábado (2).

O salário cairá na conta de 86 mil agentes públicos do Poder Executivo, entre ativos e inativos.

Em relação ao 13º salário, o Executivo depositará o valor integral na sexta-feira (8), com disponibilidade para saque no dia (9), reafirmando o empenho de trabalhar pelo equilíbrio fiscal, pela valorização dos servidores e pelo fomento da economia em todo Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração, a folha de pagamento líquida dos salários é de R$ 416.262.108,38, os valores correspondem a 86.621 servidores, sendo 54.078 ativos e 32.543 inativos.

Já referente ao décimo terceiro serão depositados R$ 517.533.944,46.

