Salário dos servidores municipais estará na conta no sábado

A Prefeitura de Campo Grande deposita na sexta-feira (1º) o salário dos servidores públicos municipais referente ao mês de fevereiro de 2019. Os valores estarão liberados para saque no sábado (2) para os correntistas do Banco Bradesco e para quem têm portabilidade no primeiro dia útil após o feriado.

A folha salarial contempla aproximadamente 24 mil servidores, entre os ativos, aposentados e pensionistas.

