Salário dos servidores municipais estará na conta sexta-feira

A prefeitura de Campo Grande vai depositar o salário dos servidores públicos referente ao mês de junho nesta quinta-feira (4).

Todos os trabalhadores, ativos, inativos, poderão sacar o valor na sexta-feira (5). A folha salarial contempla aproximadamente 24 mil servidores, entre os ativos, aposentados e pensionistas.

Estado

O pagamento dos mais de 75 mil servidores do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul foi depositado na terça-feira (2). O valor está disponível para saque nesta quarta-feira (3) para quem recebe pelo Banco do Brasil.

