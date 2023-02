Seis acertam Sena da Nota Premiada e levam mais de R$16 mil para casa em MS

O Programa Nota Premiada realizou seu primeiro sorteio de 2023, e contemplou 393 consumidores de Mato Grosso do Sul, com seis acertando a sena e levando para casa R$16.666,67 cada.

Foram contemplados 3 ganhadores da sena em Campo Grande, um em Anastácio, outro em Dourados e mais um em Maracaju. Além disso, outras 387 pessoas acertaram 5 números e ganharam R$ 516,80 cada.

A Nota MS Premiada contempla os consumidores que exigem nota fiscal nos estabelecimentos comerciais do Estado, e paga mensalmente o valor de R$300 mil em prêmios. Desse valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que acertarem as seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertaram a quina.

A Nota Premiada MS utiliza como referência os números sorteados pela Mega-Sena da Caixa Econômica Federal no último sorteio do mês.

