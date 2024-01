Sem dindin: Nubank apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta quinta-feira

Usuários do Nubank estão passando por problemas nesta quinta-feira (18), com o serviço do aplicativo móvel do banco apresentando instabilidade e chegando até mesmo a ficar fora do ar para algumas pessoas.

Segundo o site Downdetector, que vigia a atividade de serviços online e registra reclamações de usuários, os problemas com o banco começaram por volta das 15h28, atingindo o seu pico de reclamações quase às 16h.

Os usuários relataram problemas com login no aplicativo, realização de Pix e dificuldade no acesso ao saldo das contas, com alguns usuários tendo até mesmo compras básicas negadas, sob o aviso de saldo indisponível.

Com a indisponibilidade, o brasileiro foi até as redes sociais para reclamarem da indisponibilidade do serviço. “Vou sair da barbearia como caloteiro por que a conta da Nubank tá fora do ar”, reclamou um usuário.

Em algumas postagens no X, antigo Twitter, o perfil oficial da instituição financeira afirmou que está trabalhando para normalizar a situação. “Já estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível”, afirmou o Nubank.

