Servidores municipais recebem 13º dia 20 de dezembro

A prefeita Adriane Lopes anunciou, nesta segunda-feira (9), ao lado do vereador Tabosa, que os funcionários públicos de Campo Grande devem receber, na próxima semana, o pagamento do 13º salário.

Em uma publicação feita nas redes sociais, a prefeita da Capital aparece ao lado de Tabosa e anuncia que o pagamento do 13º acontece no dia 20 de dezembro. “13º no dia 20 na conta de vocês para que a gente possa encerrar esse ano e avançarmos para o próximo ano”, disse a prefeita.

Confira a fala da prefeita e do vereador Tabosa:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também