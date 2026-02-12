Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Economia

Setor de serviços cresce 2,8% em 2025, quinto ano seguido de alta

Contribuição principal foi de portais e serviços de internet

12 fevereiro 2026 - 13h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
O setor de Serviços foi responsável por mais de metade dos registros O setor de Serviços foi responsável por mais de metade dos registros   (Foto: Álvaro Rezende)

O setor de serviços que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação fechou 2025 com crescimento de 2,8%, apesar do recuo de 0,4% na passagem de novembro para dezembro. O resultado representa o quinto ano seguido de alta.

O dado faz parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio de Janeiro.

Com o desempenho de dezembro, o setor está 0,4% abaixo do maior nível já registrado, em novembro de 2025, e 19,6% acima do patamar pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020).

Média móvel - A pesquisa do IBGE apura dados sobre 166 tipos de serviços. A média móvel trimestral, que aponta a tendência mais recente de comportamento do setor, teve variação nula (0%) na comparação com o período de três meses terminados em novembro.

Comportamento de 2025 - O ano de 2025 foi predominantemente marcado por resultados positivos na comparação entre meses seguidos. Apenas janeiro (-0,3%) e dezembro ficaram no terreno negativo.

O saldo do ano passado teve o menor desempenho dos cinco anos seguidos de expansão nos serviços:

  • 2020: -7,8%
  • 2021: 10,9%
  • 2022: 8,3%
  • 2023: 2,9%
  • 2024: 3,1%
  • 2025: 2,8%

O tombo de 2020 é explicado pelos efeitos da pandemia de covid-19, que isolou pessoas e fechou negócios.

No conjunto, os últimos cinco anos apresentam expansão de 31%. No período, os destaques positivos ficam com os serviços de tecnologia da informação (84,4%), serviços técnico-profissionais (59,8%) e transporte terrestre (43,5%).

Influência do ano - Ao longo de 2025, os serviços ficaram no campo positivo em quatro das cinco atividades pesquisadas.

  • serviços de informação e comunicação: 5,5%
  • serviços profissionais, administrativos e complementares: +2,6%
  • transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: +2,3%
  • serviços prestaoutros serviços: -0,5%

Dos 166 serviços pesquisados, 53,6% terminaram o ano com alta. Entre os segmentos com maiores influências figuram portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; transporte aéreo de passageiros; rodoviário de carga; publicidade; e desenvolvimento e licenciamento de programas de computador.

Para o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, o resultado negativo em dezembro, não indica necessariamente uma mudança de tendência do setor.

“Não dá para inferir que há inversão de trajetória. Temos os serviços operando em grande força”, diz.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imposto de Renda
Economia
Governo envia alertas sobre imposto de renda pelo Gov.br e WhatsApp
Banco Master
Economia
FGC aprova plano emergencial para cobrir rombo do Banco Master
Vales tiveram mudança após decreto de Lula
Economia
Novas regras para vales-alimentação e refeição entram em vigor
Brasileiros sacaram em dezembro R$ 429 milhões esquecidos em bancos
Economia
Brasileiros sacaram em dezembro R$ 429 milhões esquecidos em bancos
Inflação se mantém estável
Economia
Inflação oficial de janeiro fica em 0,33% e se mantém dentro da meta
MS abre 1.254 novas empresas em janeiro e registra segundo melhor resultado da série
Economia
MS abre 1.254 novas empresas em janeiro e registra segundo melhor resultado da série
O abate de bovinos e de suínos somaram mais de 2,6 mil novos postos de trabalho
Economia
Indústria mantém liderança na geração de empregos em MS
Foto: Júlio César Silva/MDIC
Economia
Programa Move Brasil injeta quase R$ 2 bilhões no financiamento de caminhões
Endividamento das famílias deve seguir alto no primeiro semestre de 2026
Economia
Endividamento das famílias deve seguir alto no primeiro semestre de 2026
Imposto de Renda Pessoa Física - Foto: Divulgação / GOV.BR
Economia
Dieese aponta que 10 milhões de trabalhadores ficam isentos do Imposto de Renda

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo