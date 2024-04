Setor industrial de MS contratou mais de 9 mil pessoas em fevereiro

Conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems, apenas em fevereiro, o conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de 1.342 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul, resultado de 9.309 contratações e 7.967 demissões.

Já no acumulado de janeiro a fevereiro, a indústria foi responsável por 33% do total de vagas abertas no estado, sendo 3.485 vagas abertas, resultante de 18.581 contratações e 15.096 demissões.

O conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou fevereiro de 2024 com o total de 159.311 trabalhadores empregados, respondendo por 24% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços que equivalente a 39%.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de fevereiro foram: construção de edifícios (+297), fabricação de álcool (+224), serviços especializados para construção (+122), construção de rodovias (+103), fabricação de açúcar (+98), montagem de estruturas metálicas (+73), extração de minério de ferro (+48) e obras de montagem industrial (+48).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a fevereiro foram: construção de edifícios (+593), obras de montagem industrial (+429), fabricação de álcool (+232), instalação e manutenção elétrica (+195), construção de rodovias (+164), fabricação de açúcar (+124), abate de bovinos (+118), serviços especializados de construção (+114), extração de minério de ferro (+112), obras de alvenaria (+110), montagem de estruturas metálicas (+98), construção de redes de água e coleta de esgoto (+74) e abate de aves (+72).

As cidades que se destacam com saldo positivo na criação de empregos são: Campo Grande (+1.072), Nova Andradina (+376), Ribas do Rio Pardo (+323), Três Lagoas (+269), Dourados (+246), Corumbá (+226), Angélica (+106), Paranaíba (+98), Aparecida do Taboado (+80), Sidrolândia (+71), Eldorado (+67), Rio Brilhante (+65) e Itaquiraí (+61).

