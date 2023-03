Sextou: Prefeitura e Estado pagam salÃ¡rios hoje

Sextou, bebê! E com dinheiro no bolso para servidores municipais e estaduais. Isso por que a Prefeitura de Campo Grande e o Governo de MS depositou o salário para os trabalhadores.

A Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes injetou mais de 130 milhões de reais na economia de Campo Grande pagando os salários para os 32 mil servidores da Capital. O dinheiro já está na conta.

Os servidores do estado também podem comemorar, porque o depósito foi feito ontem, e hoje (3) o dinheiro já está disponível para ser sacado. São R$ 542.717.723,64 injetados na economia sul-mato-grossense.

Para o governador Eduardo Riedel, o pagamento até o 5º dia útil garante previsibilidade para o funcionalismo. “Com o pagamento nos primeiros dias do mês o servidor pode se programar para pagar as contas e fazer as compras. Esse recurso é importante também para o comércio, para movimentar a economia", afirmou o governador.

