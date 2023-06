Shein começará a produzir roupas no Brasil a partir de julho

O diretor-presidente da Coteminas, Josué Gomes, anunciou nesta quinta-feira (29) que a empresa começará a produzir, a partir de julho deste ano, peças de roupa que serão vendidas pela empresa chinesa Shein.

O anúncio ocorreu após reunião com o presidente Lula, a governadora Fátima Bezerra e representante da Shein, Marcelo Claure, no Palácio do Planalto.

"Viemos aqui com a governadora Fátima porque estaremos começando agora em no mês de julho a produção de peças do vestuário para o mercado doméstico nacional, brasileiro, e para toda a região através do Rio Grande do Norte", disse Gomes.

A fábrica que ficará responsável pela produção das peças para a Shein se localiza em Macaíba, enquanto as oficinas de costura estão espalhadas pelo estado.

"Vamos começar principal por jeans, produtos de brim em geral e malhas de algodão", afirmou o diretor-presidente da empresa.

