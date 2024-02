Sozinha, Capital foi responsável por 42% das empresas abertas em janeiro em MS

O relatório da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), divulgado nesta semana aponta que Campo Grande abriu 364 das 862 novas empresas que surgiram no estado em janeiro, um percentual de 42,23%.

“Os dados mostram que a temos acertado nas iniciativas de fomento ao desenvolvimento econômico. Todos os meses vemos que Campo Grande abre mais empresas do que fecha, isso demonstra que o empresariado acredita na Capital e nas políticas públicas que estão sendo promovidas”, afirma a prefeita Adriane Lopes

Somado a isso, destaca-se o número de desocupação de Campo Grande (3,1%) que é inferior ao de grandes países desenvolvidos como Alemanha, Canadá e Austrália, acrescenta o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila. "Quando chegamos a um nível de pleno emprego significa que estamos vivendo uma economia em constante expansão”.

Ainda no 3° trimestre de 2023, Campo Grande ficou em segundo lugar entre as 27 capitais com menor índice de desocupação, com taxa de 3,1%, muito abaixo da média nacional de 7,7% no mesmo período e também abaixo da média do Mato Grosso do Sul, de 4,0%, conforme dados da PNAD/Contínua divulgada pelo IBGE.

Acesse a edição de janeiro do Boletim Econômico da Sidagro https://www.campogrande.ms.gov.br/sidagro/downloads/ .

