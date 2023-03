"TÃ¡ com sorte?" Mega-Sena pode pagar R$ 63 mi hoje

Acumulada, a Mega Sena sorteará R$ 63 milhões no sábado (25), isso porque ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.576 sorteados na noite da última quarta-feira (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de hoje nas casas lotéricas credenciadas Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50.

Ainda no sábado (25), a +Milionária pode pagar R$ 33 milhões no concurso 44. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6. Caso apenas um apostador leve este prêmio e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 192,5 mil de rendimento no primeiro mês.

