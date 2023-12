Tarifa de água e esgoto sofre reajuste de 4,14% em Campo Grande

A partir do dia 3 de janeiro de 2024, os moradores de Campo Grande enfrentarão um reajuste de 4,14% nas tarifas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

A informação foi divulgada por meio de uma portaria emitida pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), publicada em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande nesta terça-feira (5).

O aumento, assinado por Odilon de Oliveira Júnior, Diretor-Presidente da Agereg, representa um ajuste anual nas tarifas. No ano de 2023, o reajuste aprovado foi de 6,46%, evidenciando uma redução na taxa de aumento para o próximo ano.

Confira na tabela abaixo os valores:

