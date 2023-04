Tarifa de Itaipu cai e consumidor deve sentir a queda na conta, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta segunda-feira (17) a redução da tarifa de Itaipu Binacional de US$ 20,75 por kilowatt para US$ 16,71. Queda no preço pode chegar até o consumidor.

“Esperamos que em abril, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) já esteja com esses números prontos e que o consumidor possa sentir o reflexo dessa tarifa”, disse o ministro.

A decisão vem após uma reunião do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, com outros cinco ministros de Estado na sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília (DF).

O objetivo principal desse encontro era reverter uma decisão unilateral do governo anterior, que fixou, sem consulta da gestão paraguaia, o preço de US$ 12,67/Kw no final do ano passado.

Apesar dos negociadores paraguaios terem mostrando um uma preferência ao valor anterior, eles concordaram com a redução proposta pelos brasileiros.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também