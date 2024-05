Taxa de desemprego no Brasil volta a cair e chega em 7,5%

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que o Brasil encerrou o trimestre móvel de fevereiro a abril com uma taxa de desemprego de 7,5%.

Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em janeiro, houve uma estabilidade na taxa de desemprego, que era de 7,6%. O mesmo período do ano passado fechou com uma desocupação de 8,5%.

Esse resultado é o melhor já observado para esse trimestre móvel desde 2014, quando foi registrada uma taxa de desemprego de 7,2%, além de ficar abaixo das projeções do mercado financeiro, que eram de 7,8%.

No trimestre, também foi observada estabilidade na população ocupada, estimada em 100,8 milhões de pessoas, número que totaliza um aumento de 2,8% na população empregada neste ano.

