Taxar compras de até US$ 50 agrava desigualdade social, avalia AlieExpress

O AliExpress manifestou-se contra a decisão da Câmara dos Deputados, que aprovou o fim da isenção de impostos em compras internacionais de até US$ 50 e estabeleceu taxação de 20% para qualquer produto vindo de fora do Brasil.

Em nota, a empresa, considerada uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, afirmou que teme um agravo na desigualdade social no Brasil com a decisão, que, segundo a companhia, dificulta o acesso da população de baixa renda a produtos importados, que, diversas vezes, não tem equivalentes nacionais a preço acessível.

Segundo o AliExpress, os brasileiros de menor poder aquisitivo dependem de plataformas de compras internacionais para comprarem itens como roupas, eletrônicos e artigos para o lar a preços acessíveis, algo que se tornará difícil com a medida.

Além disso, a empresa destaca que o texto mantém a isenção de impostos para compras realizadas em viagens internacionais, algo que agrava ainda mais a desigualdade social.

“A mudança, por outro lado, não altera a isenção para viagens internacionais, que permite que quem viaje para fora do país compre uma variedade de produtos isentos de qualquer imposto no valor total de R$ 5 mil a cada 30 dias, aumentando ainda mais a desigualdade social “, aponta a nota.

