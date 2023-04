Tebet afirma que o salário mínimo terá aumento real em 2024

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou durante a apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024, nesta segunda-feira (17), que o reajuste do salário mínimo para o ano que vem terá aumento real.

“Não há a menor chance de o presidente não dar aumento real no ano que vem. Tira-se de qualquer lugar, mas o presidente não vai descumprir a promessa de campanha. O aumento será real. No primeiro momento, trabalhamos com piso. O incremento vai depender da aprovação do arcabouço fiscal e do incremento da receita”, declarou Tebet.

Durante o evento, a ministra reforçou a necessidade do arcabouço fiscal para o Brasil ter investimento em programas sociais, como Mais Médicos e Minha Casa Minha Vida.

Além de Tebet, participaram o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, e o secretário-executivo do Planejamento, Gustavo Guimarães e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

