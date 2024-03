TransaÃ§Ãµes DOC e TEC se encerram nesta quinta-feira

Criado em 1985 pelo Banco Central (BC), quase quarenta anos atrás, o modelo de transferência via Documento de Ordem de Crédito (DOC) será encerrado nesta quinta-feira (29), e a partir de hoje, as ordens deixam de ser processadas permanentemente.

Ainda em 15 de janeiro, as instituições financeiras já haviam encerrado os agendamentos de DOC, no entanto, as transferências já agendadas até 29 de fevereiro ainda seriam realizadas.

Junto do DOC, também se encerra a Transferência Especial de Crédito (TEC), modalidade em que empresas podem pagar benefícios a funcionários. Ao lado do DOC, esse tipo de transferência também entrou em desuso após a implementação do PIX pelo BC, já que ele permite transferências instantânea de valores, sem custo adicional.

Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com base em dados do BC, transações via DOC somaram 18,3 milhões de operações no primeiro semestre do ano passado, número que corresponde a penas 0,05% do total de transações realizadas no ano passado.

