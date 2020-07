Há 8 anos, vencedores de concessão aguardam prefeitura finalizar Terminal de Cargas

O Terminal Intermodal de Cargas (TIC), cuja concessão publica foi licitada e vencida, pelo Consórcio J .Bens - Cotia, passados oito anos, até hoje não entrou em operação por que a obra não terminou , e apenas agora, finalmente parece haver uma previsão, desta vez para "esse ano".

A área é situada as margens do grande anel rodoviário, entre as saídas de Nova Alvorada e Sidrolândia.

Na área, foi feita toda a estrutura para que um modal rodo ferroviário atraia grandes empresas, criando um novo centro de progresso para a capital.

Dois mandatos, o primeiro de Bernal e Olarte, e o segundo da atual gestão de Marquinhos, parecem não terem sido suficientes para, se concluir o pouco ( 10%) que resta da obra, custeada com verbas federais, e que após concluída dará operacionalidade a estratégica posição de Campo Grande no mapa logístico da América do Sul.

A morosidade do Terminal de Cargas, é ainda maior que a do Aquário do Pantanal, além de que o resto a ser feito, é bem menor que a do investimento erguido na av. Afonso Pena.

Os detentores da concessão, afirmaram ao JD1, que aguardam há oito anos, o final da obras para finalizar conversas que foram "infrutíferas" pelo fato da parte pública estar inconclusa, e eles não poderem dar seqüência a missão do local.

O empresário Jorge Manubens do grupo J Bens., conta que pelo menos cinco grandes empresas, que não dariam menos que 800 empregos diretos, apenas na região do terminal se perderam, pela impossibilidade de se fechar contratos. "Isso fora a rede de prestação de serviços que seriam contratados”, e outros relata Jorge. Segundo ele, grandes grupos se interessavam pelo local, viam viabilidade, mas a obra “não acabou”, situação em que "estamos até hoje".Ainda segundo Jorge,varias tratativas estão em pausa, pela incerteza de uma data exata, mas assim que houver uma comunicação conclusiva da data , "criaremos um grande pólo de desenvolvimento", o nosso "PARK X", nome do terminal.

Jorge diz ainda, ter oficiado o município pedindo uma definição da conclusão do terminal em 19 de agosto do ano passado, até para informar os pretendentes a operarem, mas que ainda não teve uma resposta".

Prefeitura

O secretário Rudi Fiorese disse ao JD1 via WathsApp que as últimas benfeitorias estarão concluídas "todas esse ano". Já o secretário Antonio Lacerda, que comanda um "grupo de trabalho" sobre o projeto, disse que quer se pronunciar na segunda-feira pois "aguarda informações".

Veja o vídeo que, traz a projeção e o gigantismo do futuro terminal:

Maquete de como será o Terminal:





