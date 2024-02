Vendas do varejo ampliado em MS recuam após três anos de crescimento

Em 2023, o comércio varejista registrou um aumento de 2,2%, enquanto as vendas do varejo ampliado apresentaram uma queda expressiva de 9,2%, conforme mostra o termômetro do varejo divulgado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul.

Os números de dezembro reforçaram a tendência observada nos meses anteriores. O varejo ampliado abrange atividades mais específicas, como vendas de veículos, motocicletas e partes automotivas, materiais para construção, e o comércio atacadista de alimentos e bebidas.

A queda nas vendas do varejo ampliado ocorre após três anos de forte crescimento. Em 2021, esse segmento viu um avanço de 11,6% no estado, e mesmo durante o auge da pandemia, em 2020, registrou um crescimento de 3,6%. O comércio varejista também apresentou um crescimento expressivo nos anos anteriores. Cresceu 5,6% em 2021, e em 2022 registrou alta de 6,5%, com equilíbrio, em 2023, apesar de um saldo menor, varejo ainda mostrou crecimento, de 2,2%.

Apesar da queda observada em 2023, o crescimento médio anual do varejo ampliado foi de 2,3% entre 2020 e 2023, superando a média nacional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também