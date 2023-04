WhatsApp permitirá pagamentos diretamente pelo chat; entenda

O WhatsApp lançou nesta terça-feira (11) no Brasil, uma nova funcionalidade que permite aos usuários do aplicativo fazerem pagamentos por mercadorias e serviços diretamente pelo chat após o cadastro de dados bancários.

A funcionalidade, chamada de P2M, foi lançada ainda em 2020, porém foi bloqueada no Brasil pelo Banco Central (BC) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que realizam desde então análises e discussões sobre a nova ferramenta.

O foco do P2M serão os pequenos comerciantes que utilizam a versão Business do aplicativo, que agora poderão, além de identificar suas empresas e informar os usuários sobre seus serviços e produtos, fechar uma compra ou contratação de serviço ainda no chat.

Segundo a Meta, empresa controladora do WhatsApp, a adesão das empresas ao serviço deverá ser gradual, e em até 90 dias, todos os empresários que aderirem ao WhatsApp Business poderão se cadastrar para integrar o novo sistema de pagamento.

Os consumidores poderão realizar os pagamentos utilizando cartões de débito, crédito e pré-pagos das bandeiras Visa e Mastercard, porém, somente os emitidos pelo Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Inter, Mercado Pago, Neon, Next, Nubank, Santander, Sicoob e Sicredi.

