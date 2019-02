Além do curso de línguas, Uems traz modalidades de pesquisa cientifica

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e o Núcleo de Ensino de Linguas (NEL), abrem vagas para os cursos de inglês, espanhol, francês, latim, libras e tem novidades para esse semestre, os cursos de introdução à semiótica e à pesquisa cientifica.

Os cursos tem duração de 30 ou 45h por semestre, com custo único de R$ 280,00, fora o material didático. As aulas são realizadas no campus da Uems na capital e começam no dia 9 de março. As inscrições estão abertas e permanecem até o fechamento da turmas, que tem dedicação especial para adolescentes e terceira idade.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site www.uems.br/nel e imprimir o boleto de pagamento. Após realizar o pagamento, basta enviar o comprovante e a ficha de inscrição (disponível no link Inscrição) para [email protected]

