Alunos da rede pública são premiados com bolsas pela Fundação Manoel de Barros

Homenageando as obras do mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade, foi realizado o ´8º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´, que contou com a participação de 2.821 alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública de ensino de Mato Grosso do Sul.

Em premiação, com os 40 finalistas, foram anunciados os três vencedores do concurso, realizado pela Fundação Manoel de Barros, com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (SED), Grupo Companhia das Letras, Uniderp e Anhanguera Dourados.

Em 1º lugar, a jovem Clarisse Lopes Rocha, da E. E. Professor Severino de Queiroz, contou que seguirá com o sonho de cursar Nutrição. “Estou muito feliz por essa oportunidade, por estar aqui, por todo mundo que me apoiou, na minha escola, na minha família”, afirmou.

O feito também foi comemorado pela mãe da menina, Silvelaine Barbosa, que afirmou ter um “sentimento inexplicável” com a premiação da filha. “Meu coração está explodindo! Só a gente sabe, a gente que é mãe, a gente vê que estamos indo no caminho certo de educação, de orientação e Deus abençoou ela com essa bolsa de 100%”, comemorou.

Em segundo lugar ficou Mariana Aparecida de Arruda Gonçalves, da E. E. Coração de Maria, que planeja cursas Enfermagem na Uniderp em 2025, com a bolsa de 70% que ganhou.

“É muito gratificante ver que o nosso esforço traz sim resultado e é incrível como a gente pôde chegar até aqui, graças a Fundação, graças a nossa escola, a todo mundo que colaborou, a diretora. E, eu agradeço a Deus também por esse momento”, comentou.

Já Carlos Eduardo Martins da Silva, da E. E. José Antônio Pereira, ficou em 3º lugar e conquistou uma bolsa de estudo de 50% na Uniderp, onde cursará Direito. “Estou vibrando de emoção, feliz! Pretendo fazer Direito e futuramente atuar como delegado. Ansiosíssimo para começar o curso em 2025”, comentou o jovem.

Para Hélio Daher, secretário de estado de Educação, este momento mostra a importância do concurso para os estudantes sul-mato-grossenses. “Enaltecer a importância do Concurso para os nossos estudantes, para as nossas escolas, que resgata justamente essa questão da produção, de poder escrever uma redação, de considerar um poeta que é tão importante pra nós. Pra nós da Secretaria de Educação é uma benção ter uma ação como essa, que realmente enaltece e favorece muito para que esses jovens possam aprender cada vez mais e concorrer inclusive para o Enem”, afirmou.

