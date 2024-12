Antes do fim das aulas, Governo antecipa entrega de kits escolares de 2025

Antes mesmo do fim do ano letivo, o Governo de Mato Grosso do Sul decidiu antecipar a entrega dos kits escolares referentes ao próximo ano. Algumas escolas de Campo Grande e principalmente do interior já receberam as remessas para os alunos.

O processo de entrega antecipada só foi possível diante de uma reestruturação da logística, colocando como prioridade o atendimento aos estudantes antes do início das aulas.

"Em Campo Grande são nove rotas de entrega e no interior mais 15, por isso, o trabalho da logística na entrega dos materiais é tão importante e fundamental para que haja uma celeridade, mas também uma organização na distribuição de todos os itens", explica Marcos Macarini, coordenador de Administração e Apoio Operacional da SED (Secretaria de Estado de Educação).

De acordo com o gestor, das nove rotas de Campo Grande, três delas já concluíram as entregas e o envio para as unidades escolares do interior também já começaram.

O investimento feito pelo Governo em mais de 190 mil kits escolares é superior a R$ 14,7 milhões, garantindo um retorno às aulas no dia 17 de fevereiro com a tranquilidade que o período requer.

“A Educação é fator-chave para alcançarmos nossos objetivos, de trazer o desenvolvimento que projetamos para Mato Grosso do Sul”, diz o governador Eduardo Riedel.

