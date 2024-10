Aulão gratuito do Enem acontece na próxima semana na Capital

Com o intuito de auxiliar quem deseja ter bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Aulão promovido pela Uniderp no auditório da instituição ocorre no dia 26 de outubro, no sábado, um fim de semana anterior às provas.

Tradicionalmente realizado nos últimos anos, o aulão preparatório, será voltado especialmente ao processo de redação, enfatizando construção de texto, estruturas de linguagem, tipos de redação, gramática, argumentação, coesão e estrutura da dissertação, além de dicas valiosas dos principais temas que podem cair na redação deste ano.

Para aqueles que buscam conhecer melhor sobre a futura graduação ou ainda enfrentam a dúvida de qual caminho seguir, a Uniderp também promoverá o Giro de Profissões, visando potencializar a oportunidade de uma escolha segura rumo ao ensino superior nos dias 22 e 23 de outubro, das 7h30 às 11h e das 19h às 22h.



Durante a programação serão disponibilizados diversos materiais para os interessados, além de testes vocacionais e tour pela universidade.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link .

Serviço

Aulão Preparatório Enem

Data e horário: 26 de outubro de 2024, das 9h às 11h

Local: Auditório da Uniderp (Rua Ceará, 333, Bairro Miguel Couto)

Giro de Profissões

Data e horário: 22 e 23 de outubro de 2024, das 7h30 às 11h e das 19h às 22h

Local: Auditório da Uniderp (Rua Ceará, 333, Bairro Miguel Couto)

