Bolsonaro adia Enem, porém sem data definida

O presidente Jair Bolsonaro, anunciou nesta quarta-feira (20), por meio de sua conta no Facebook, o adiamento oficial das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, porém sem data definida.

"Por conta dos efeitos da pandemia da COVID-19 e para que os alunos não sejam prejudicados pela mesma, decidi, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados, adiar a realização do ENEM 2020, com data ser definida”, escreveu o presidente.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicou uma nota oficial, onde informa que as provas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.

"Atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais"

De acordo com a nota, o Instituto fará uma enquete direcionada aos do Enem para decidir a data de realização das provas deste ano. A consulta deve ocorrer na Página do Participante no final de junho.

