Caixa inicia período de renovação e encerramento de contratos do Novo Fies

O calendário de aditamentos contratuais do Novo FIES referente ao primeiro semestre de 2025 começa nesta quarta-feira (15) e seguem até31 de maio, quando estudantes poderão realizar as manutenções contratuais obrigatórias (aditamentos de renovação semestral, suspensão temporária, transferência de curso ou de instituição, e encerramento antecipado) pelo portal SifesWeb.

Por meio do aplicativo Fies Caixa, é possível realizar o aditamento de renovação contratual e suspensão temporária.

Conforme regras do Novo FIES, os contratos entre os alunos e a CAIXA devem ser aditados semestralmente. A renovação é iniciada pela faculdade e deve ser validada, posteriormente, pelo estudante.

Os estudantes que tenham dúvidas sobre a efetivação de seus aditamentos devem procurar as instituições de ensino superior.

Os serviços abaixo podem ser realizados pelo Aplicativo Fies CAIXA:

Na opção “Aditamento” é possível realizar a validação do aditamento de renovação do contrato;

Na opção “Suspensão” é possível solicitar a suspensão temporária do contrato;

Na opção “Boleto” é possível visualizar e gerar os boletos das parcelas em aberto;

Na opção “Perfil”, o cliente tem acesso aos seus dados cadastrados no FIES.

O download do aplicativo pode ser realizado gratuitamente nas plataformas Android e iOS. Os serviços também estão disponíveis no site SifesWeb.

