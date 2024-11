Candidatos que postaram 'colas' usadas no Enem ainda podem ser desclassificados

Aconteceu no último domingo (3) o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porém, foi apenas nas últimas horas desta quinta-feira (7) que publicações com ‘colas’ feitas na redação da prova começaram a viralizar nas redes sociais.

Em uma das fotos que circulam na internet, uma jovem escreveu “POV [sigla em inglês para point of view, que significa ponto de vista em Português]: você voltou do Enem”, com modelos de redação colados na coxa, embaixo da calça que utilizava no dia da prova.

Em outra foto, o candidato aparece segurando uma barra de chocolate, com um pedaço de papel escondido dentro dele, com a legenda “Nunca foi sorte, sempre foi truque”.

No entanto, mesmo com o primeiro dia de provas já encerrado, esses candidatos podem ser desclassificados, já que, segundo o edital do Enem 2024, “utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros em qualquer etapa do Exame leva à eliminação do estudante”.

Ao portal Metrópoles, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é responsável pela aplicação do exame, informou que os candidatos que publicaram evidências de trapaça ainda podem ser desclassificados, mesmo sem terem sido flagrados no momento da prova, já que “o edital do Enem prevê que os participantes do exame podem ser eliminados ‘a qualquer momento’ caso utilizem meios fraudulentos em benefício próprio”.

