É amanhã: Acontece neste domingo o 2º dia de provas do Enem

Neste domingo (10), milhões de brasileiros prestam o 2º dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que será de exatas, com os inscritos enfrentando as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Em Mato Grosso do Sul, os portões abrem às 11h e fecham 12h, com as provas tendo início meia hora após o fechamento dos portões, ou seja, às 12h30. No entanto, diferente do primeiro dia, os alunos têm meia hora à menos para finalizar o exame, às 17h30.

A prova será composta por 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, totalizando 90 perguntas.

Neste ano, Mato Grosso do Sul viu um aumento no número de inscritos em relação ao registrado em 2023, com 51.199 estudantes se cadastrando para prestarem o exame.

