Educação profissional deve alcançar 60% do ensino médio em 2026, afirma secretário

A educação profissional vem ganhando cada vez mais espaço na Rede Estadual de Ensino (REE) e deve dar um salto significativo no próximo ano. Segundo o secretário de Educação, Hélio Daher, a meta do governo é chegar a 60% do ensino médio integrado à educação profissional em 2026.

Atualmente, cerca de 45% da rede estadual de ensino médio já oferece formação técnica e profissionalizante. Para o secretário, o avanço é motivo de entusiasmo, especialmente com a adesão do Estado ao Propague, programa do governo federal que vai garantir mais recursos para a educação profissional.

“A gente está bastante empolgado porque, com a adesão ao Propague, vão vir mais recursos para a educação profissional. A ideia é que a gente chegue a pelo menos 60% da nossa rede de ensino médio oferecendo educação profissional”, destacou Hélio Daher.

De acordo com o secretário, a ampliação desse modelo de ensino é estratégica tanto para os estudantes quanto para o desenvolvimento econômico do Estado. “É uma porta de emprego para o estudante e ajuda o Estado a crescer. Está tendo muito investimento e quem investe quer mão de obra qualificada. A gente precisa trabalhar junto”, afirmou.

Educação alinhada ao desenvolvimento econômico

Daher explicou que a oferta de cursos técnicos está diretamente ligada à chegada de novas empresas e grandes projetos ao Estado. Segundo ele, a rede estadual já consegue garantir aos investidores que haverá formação adequada de trabalhadores para atender às demandas locais.

Um exemplo citado é o município de Ribas do Rio Pardo, onde a instalação da empresa Suzano motivou a criação de cursos técnicos na área de florestas, preparando mão de obra específica para o setor. “A Suzano nos provocou e hoje nós temos cursos técnicos na área de florestas sendo oferecidos em Ribas para garantir a mão de obra qualificada”, explicou.

O mesmo modelo está sendo aplicado em outros municípios e projetos estratégicos, como Inocência, com a Arauco, a Bracell, e ao longo da Rota Bioceânica. Nesse caso, o foco será a formação em áreas como manutenção e logística.

“Quem for investir na rota, a gente vai ter que formar gente na área de manutenção. O Estado já está planejando os cursos justamente para garantir emprego para a nossa população”, ressaltou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também