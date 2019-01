Escola de Governo inicia 2019 com oito cursos inéditos

A Fundação Escola de Governo deu início as atividades de 2019. O Portal do Aluno da Fundação Escola de Governo (Escolagov) está com inscrições abertas para 20 cursos na modalidade educação a distância (EAD), voltados exclusivamente para a formação e capacitação dos servidores públicos.

Do total de cursos ofertados, oito são inéditos e desenvolvidos com base no planejamento estratégico de entregas do Plano de Governo. São eles; Atendimento ao Público; Benefícios Previdenciários; Contratos e Registro de Preços; Excel; Gestão de Convênios na Administração Pública; Licitação Pública; Liderança e Gestão de Pessoas; e Pregão Presencial e Eletrônico.

São ofertados ainda, os cursos de Avaliação de Desempenho Individual (ADI); Boas Práticas Agropecuárias (BPA); Curso de Acompanhamento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI); Defesa Pessoal – Suprema Defesa 3E; EDoc municípios; EDocMS Sistema de Comunicação Eletrônica; Elaboração e Gerenciamento de Projetos; Elaboração e Gerenciamento de Projetos – SE Suite; Gestão de Patrimônio Imobiliário; Introdução a Gestão por Competência; Primeiros Socorros; e Plano Anual de Compras Governamentais.

Os cursos possuem carga horária de 20 horas, e as capacitações são realizadas exclusivamente no ambiente virtual, onde cada aluno possui prazo de até 20 dias para concluir as aulas, dependendo do curso, a contar da data da sua inscrição.

A inscrição em um dos cursos pode ser feita no Portal do Aluno disponível no site (clique aqui). Uma vez cadastrado, o aluno pode acessar o ambiente virtual e iniciar imediatamente seu curso EAD, bem como acessar certificados e histórico de cursos realizados.

