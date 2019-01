Confira os concursos abertos com vagas para MS

Da Redação com Assessoria

Os sul-mato-grossenses poderão aproveitar a oportunidade e se inscreverem nesta semana em 11 concursos e processos seletivos abertos. Os salários oferecidos começam com o valor do mínimo e ultrapassam R$ 12,9 mil.

Sebrae – O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa de Mato Grosso do Sul abriu processo seletivo para profissionais de diversas áreas. Há cinco vagas e formação de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 7 mil. As inscrições estão abertas e encerram no dia 16 de janeiro.

As inscrições estão abertas e seguem até quarta-feira (16). Os interessados podem se inscrever pelo site da Exatus, onde devem fazer o upload da documentação. Também há a opção de entregar a documentação presencialmente na empresa, na rua Jornalista Belisário Lima, 335 B, Vila Glória, em Campo Grande.

Bonito – A prefeitura de Bonito abriu concurso com 226 vagas e salários que variam entre R$ 998,00 a 3.551,66. As jornadas de trabalho são de 8h diárias ou de 20h semanais. As inscrições são realizadas exclusivamente até 10 de fevereiro de 2019 pelo site www.fapec.org.br .

Taxas variam entre R$ 115,00 e R$ 150,00. As oportunidades de nível fundamental, médio e superior, são distribuídas entre os cargos de:

Advogado (1); Assistente Social (4); Contador (1); Enfermeiro Padrão (2); Farmacêutico Bioquímico (2); Fisioterapeuta (2); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (2); Professor de Artes 1º ao 5º ano (4); Professor Regente de Educação Infantil (25); Professor Regente 1º ao 5º ano (29); Agente Administrativo (8); Assistente de Administração (6); Auxiliar de Consultório Dentário (2); Fiscal de Postura (1); Guarda Vidas (5); Orientador Social (3); Técnico de Enfermagem (2); Cuidador (6); Auxiliar de Serviços Diversos (20); Gari (17); Merendeira (20); Motorista Cnh C (4); Motorista Cnh D (4); Operador de Máquinas (4); Tratorista (2); Vigia (35) e Zelador (14).

Ribas do Rio Pardo - A prefeitura abriu concurso e processo seletivo que juntos somam 151 vagas para todos os níveis de escolaridade. As inscrições se encerram no dia 27 de janeiro e podem ser feitas pelo endereço eletrônico concurso.fapec.org. As taxas variam entre R$ 100,00 e R$ 160,00.

O concurso público conta com os cargos de Assistente Social (1); Biólogo; Controlador Interno (2); Educador Físico (1); Educador Social II (1); Fiscal de Meio Ambiente; Geógrafo; Médicos das especialidades de Anestesista - 20h (1); Cirurgião Geral - 20h (1); Clínico Geral - 40h (1); ESF - 40hr (1); Obstetra - 40h (1); Ortopedista (1); Pediatra - 40h (1) e Plantonista (1); Terapeuta Ocupacional; Professores de Educação Básica das áreas de 1º ao 5º - Sala Multiseriada - Escola Polo (10); Arte (12); Professor Interprete (1) e Professor Monitor (15); Agente de Administração (3); Agente de Fiscalização Ambiental (1); Eletricista de Baixa e Alta Tensão (1); Fiscal de Obras e Posturas; Instrutor de Música; Técnico em Enfermagem (15); Técnico em Imobilização Ortopédica; Técnico em Informática; Técnico em Laboratório (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Segurança do Trabalho; Agente de Proteção Social (4); Inspetor de Alunos (15); Fiscal de Atividades Urbanas; Mecânico (1); Monitor de Oficina de Artes (2); Motorista de Ambulância (1); Oficial de Manutenção (8); Operador de Motoniveladora (2); Operador de Pá Carregadeira (2); Recepcionista (8); Auxiliar de Agente de Proteção Social (4); Cozinheira; Coveiro; Gari; Motorista (15) e Tratorista (1).

O processo seletivo tem oportunidades para Agente Comunitário de Saúde (10) e Agente de Endemias (5). Os profissionais que assumirem estas funções vão atuar em jornadas de 20h a 40h de trabalho por semana, ou em escala de 12hX36h, com remunerações que variam de R$ 985,71 a R$ 12.969,94 ao mês.

Brasilândia - A Prefeitura Municipal de Brasilândia, divulgou edital na segunda-feira (7) de processo seletivo simplificado de contratação temporária.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 18 de janeiro. Interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação, na rua Ivan Zeferino, 495, Centro, em Brasilândia. São 20 vagas e formação de cadastro reserva e os salários chegam a R$ 1,6 mil.

Confira as vagas disponíveis: Agentes comunitários de saúde com CNH A (1); auxiliar de serviços gerais/rural (1); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de professor/cidade (CR); auxiliar de professor/rural (1); cozinheiro rural (1); cozinheiro rural aldeia Ofaie (1); cuidador (1); fonoaudióloga (1); monitor de recreação infantil (1); nutricionista (CR); professor/cidade pedagogo (CR); professor /rural inglês (1); professor normal médio/aldeia Ofaie (1); professor/rural ciências (1); professor/ rural pedagogo (1); professor/cidade educação física (CR); professor/rural artes (1); professor/rural educação física (1); professor/rural geografia (1); professor/rural história (1); professor/rural letras (1); professor/rural matemática (1); monitor de transporte escolar – Escola Rural Raimundo Pedro de Souza (1).

Eldorado - A Prefeitura Municipal de Eldorado oferece vagas em processo seletivo para professores. Os profissionais devem ser atribuídos a aulas temporárias na Secretaria de Educação, Esporte e Juventude.

A ficha de inscrição ficará disponível na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude a partir do dia 14 de janeiro até o dia 18 de janeiro. Os candidatos podem comparecer à Secretaria das 7h às 11h. As inscrições serão realizadas entre os dias 21 a 25 de janeiro, das 7h30 às 11h na Escola Municipal Sebastião de Paula.

Há vagas para professores da educação infantil e ensino fundamental.

UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul abriu concurso para contratação de Professor de Ensino Superior nas áreas de: Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa (1); Língua Portuguesa (1); Engenharia Civil (1); Direito (2); Ciências Sociais (1);

Os profissionais atuarão nos Campi de Cassilândia; Dourados; Naviraí e Paranaíba. É necessário que os candidatos tenham Graduação, Licenciatura, Mestrado ou Doutorado.

A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 6.172,62 a R$ 8.698,87, de acordo com a titulação do profissional. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro de 2019 e são realizadas pelo endereço eletrônico concursos.uems.br. O valor da taxa é de R$ 220,56.

UFMS - A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul recebe a partir do dia 15 de janeiro, inscrições para o novo concurso público com 42 vagas para professor.

Os profissionais que forem admitidos devem atuar em jornadas de 20h semanais de trabalho, ou em regime de dedicação exclusiva. As remunerações variam de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

As contratações acontecerão nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Corumbá; Coxim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de março de 2019, pelo endereço eletrônico www.concursos.ufms.br . A taxa custa R$ 250,00.

UFMS – Também há oportunidades para os cargos de técnico-administrativos em educação. Esses profissionais de nível superior atuarão em Campo Grande e o valor da remuneração é de R$ 4.180,66, para jornada de trabalho de 40h semanais.

Os cargos disponíveis são: Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Software (1); Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura e redes (1); Administrador (1); Químico (1) e Técnico em Assuntos Educacionais (3).

As inscrições podem ser realizadas a partir pelo site www.concurso.fapec.org, a partir do dia 15 de janeiro de 2019, até o 17 de março de 2019. A taxa custa R$ 150,00.

UFGD – A Universidade Federal da Grande Dourados abriu inscrições para dois concursos que contratarão técnicos-administrativos e docentes.

Para garantir a participação os candidatos devem acessar o site cs.ufgd.edu.br até o dia 18 de fevereiro de 2019. O valor das taxas varia conforme o cargo, mas há isenção para quem tem direito.

Com jornadas de 40h semanais e salários que variam entre R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, são oferecidas 14 vagas de nível médio/técnico e superior:

Assistente em administração (2); técnico em eletrotécnica (1); técnico em eletromecânica (1); técnico laboratório - área informática (1); técnico laboratório - área ciências agrárias (1); administrador (4); contador (1); engenheiro - área mecânica (1); arquivista (1); e técnico em assuntos educacionais (1).

Com jornadas de 20h semanais, salários que variam entre R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 e regime de dedicação exclusiva, são oferecidas mais 17 vagas para professores auxiliares e adjuntos:

Economia (1); ciências contábeis (1); ensino de química (1); físico-química (1); cooperação internacional (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); psicologia social comunitária (1); anatomia cirúrgica / cirurgia (1); anatomia patológica (1); clínica médica (1); ginecologia e obstetrícia (2); medicina de família e comunidade (2); medicina do trabalho e perícia médica (1); ortopedia (1); saúde da comunidade e bioética (1).

SED – Processo seletivo da Secretária de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul vai contratar docentes, em caráter temporário. É exigida formação em curso de licenciatura plena, com comprovante de colação de grau em cursos reconhecidos pelo MEC.

Os interessados nesta oportunidade podem efetuar inscrição preenchendo a ficha de cadastramento disponível no endereço eletrônico www.portaldoprofessor.ms.gov.br, até o dia 20 de janeiro de 2019.

Concluído o preenchimento da ficha cadastral, o candidato deve salvar o documento para gerar o número de protocolo, enviar e imprimir o comprovante, finalizando a inscrição.

IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul abriu concurso público para cargo de Magistério Federal, na categoria funcional de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As vagas devem preencher quadro de pessoal permanente do IFMS nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Coxim; Corumbá; Dourados; Jardim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã ou Três Lagoas.

As vagas disponíveis são para as áreas de administração (5); arquitetura (5); biologia (1); educação física (2); informática/redes (1); português/inglês (2); química (2). A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, de acordo com a titulação, mais auxílio-alimentação R$ 458,00.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS (www.ifms.edu.br), de 6 a 25 de fevereiro. O valor da taxa é de R$ 150,00.

