Escola Estadual de Três Lagoas é semifinalista do 'Samsung Solve For Tomorrow'

A Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto, de Três Lagoas, é a única de Mato Grosso do Sul a ser finalista da 13ª edição do 'Samsung Solve For Tomorrow'. Ao todo, são 20 projetos semifinalistas e a escola da REE (Rede Estadual de Ensino) está concorrendo com o trabalho “Arduino Fluvial”.

Um grupo formado por cinco estudantes do primeiro ano do Ensino Médio e são orientados pelo professor Genilson M. Souza, da EE Prof. João Magiano Pinto desenvolveram o projeto “Arduino Fluvial” que é um protótipo que utiliza a plataforma Arduino para monitorar o nível de água em áreas propensas a enchentes. O sistema mede continuamente o nível da água usando um sensor ultrassônico e, em caso de aumento significativo, envia alertas em tempo real via SMS para autoridades e moradores locais.

O "Arduino Fluvial" utiliza tecnologia de ponta para coletar dados em tempo real sobre o nível de água, permitindo uma resposta mais rápida e eficiente em situações de risco. Esse projeto não apenas demonstra a capacidade técnica dos alunos envolvidos, mas também reflete uma preocupação genuína com a segurança e o bem-estar da comunidade local.

De acordo com Ítalo Cauã Costa Ferreira Anacleto, um dos estudantes que fazem parte do projeto “Arduino Fluvial”, foi uma surpresa ter o trabalho entre os semifinalistas. “É uma surpresa para todos do grupo ter um projeto que surgiu numa conversa em sala, entre os semifinalistas, agora vamos nos empenhar ao máximo para aprimorar o projeto e seguir na competição”. Ainda segundo ele, os outros projetos são fortíssimos e de grande relevância para a sociedade, entretanto para o grupo já é uma grande vitória ter chegado entre os 20 melhores.

Desde o dia 20 de agosto até o dia 4 de outubro, os alunos estão recebendo sessões de mentorias com a equipe técnica do Solve For Tomorrow, de forma a obter apoio nas próximas etapas de desenvolvimento de seus protótipos, como aplicações de testes e possíveis melhorias.

Ao todo foram 2800 projetos inscritos no programa deste ano, sendo 62 projetos oriundos de alunos das Escolas Estaduais de MS. No dia 16 de outubro, haverá mais uma etapa classificatória, onde dez projetos avançarão na competição.

Para o professor orientador Genilson, a educação é um caminho que vale muito a pena percorrer. Acompanhar os estudantes alcançar seus objetivos e superar suas expectativas e ter a satisfação de contribuir para o crescimento deles é indescritível. A participação em projetos como esse, que desafiam o conhecimento e a criatividade é fundamental para o desenvolvimento de habilidades que vão além da sala de aula.

“Nosso projeto foi selecionado entre mais de 2.800 inscrições de todo o Brasil, e estamos extremamente orgulhosos de ter ficado entre os 50 melhores na primeira etapa e, agora, entre os 20 finalistas, aprovados por uma banca de profissionais de diversas áreas educacionais. Contudo, estar envolvido em projetos que abrangem ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é uma oportunidade única para os alunos explorarem diferentes campos de conhecimento de maneira integrada”, explicou o professor.

Solve For Tomorrow

O Solve For Tomorrow é uma iniciativa global da Samsung de Cidadania Corporativa, que promove o interesse, competências e habilidades de estudantes de escolas públicas em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Premiação

A premiação acontecerá no dia 3 de dezembro deste ano, em São Paulo. No evento serão condecorados seis projetos vencedores nacionais: três projetos selecionados por bancada de jurados qualificados e mais três projetos escolhidos por júri popular. Os estudantes vencedores e suas respectivas escolas receberão como premiação produtos Samsung.

