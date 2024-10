Faculdade Insted oferece 'Aulão Enem' gratuito; veja como se inscrever

Nos dias 30 de outubro e 06 de novembro, das 18h30 às 21h, a Faculdade Insted realizará seu tradicional aulão preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site, na aba “Eventos”. As aulas serão realizadas presencialmente no teatro da instituição, com transmissão simultânea para quem optar por assisti-las de forma remota. As vagas presenciais são limitadas.

Em sua 5ª edição, as aulas serão ministradas mais uma vez por professores da Évora Colégio e Cursos. Nas duas noites, os docentes vão oferecer uma revisão intensiva dos principais conteúdos que caem nas provas. Além disso, os participantes terão acesso a dicas estratégicas para melhorar o tempo e desempenho durante o exame.

No dia 30 de outubro, o aulão será destinado às grandes áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e também Ciências Humanas. Comandam a noite os professores Sérgio Campos, de Língua Portuguesa e Redação; Henry Guimarães, de História; Lorena, de Sociologia e Filosofia; Léo Nunes, de Geografia e Augusto Rosa, de Literatura.

Já no dia 06 de novembro, os vestibulandos retornam a Faculdade Insted para a grande revisão nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Para o segundo dia estão confirmados os professores Olívia, de Biologia; Teta, de Física; Zakimi, de Matemática e Girelli, de Química.

Serviço

Aulão Enem da Faculdade Insted;

30 de outubro e 6 de novembro;

18h30 às 21h;

Rua 26 de Agosto, 63 - Centro.

