Hospital Regional do estado forma mais 13 especialistas multiprofissionais

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) formou mais 13 profissionais de residência multirpofissional em saúde nas áreas de concentração, intensivismo e materno-infantil. Foram dois anos de curso e agora eles podem atuar em equipe multiprofissional.

Ao todo, o Programa, que iniciou em 2012, formou 137 especialistas. A conclusão da turma 2022-2024 foi em parceria com a Universidade Anhanguera Uniderp. A partir da próxima turma, o hospital terá total autonomia para certificar os programas de Residência Multiprofissional.

Neste ano, será também, o início dos programas de residência uniprofissionais em enfermagem, fisioterapia e nutrição.

"Falar aqui desses dois anos não é fácil, colocar em uma folha de papel tudo o que vivemos é praticamente impossível. Iniciamos a nossa jornada no dia 1º de março de 2022 e hoje, dia 15 de fevereiro de 2024, encerramos um ciclo. Passamos por situações inimagináveis, aprendemos a lidar com os mais diversos casos e hoje saímos daqui mais fortes do que nunca. Crescemos humanamente e profissionalmente. Fizemos dos nossos colegas, nosso suporte, nossa família", discursou a oradora da turma, assistente social Adriane Cristina da Silva.

