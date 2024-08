IFMS em Nova Andradina abre inscrições para professor substituto

Quatro vagas de professor estão sendo ofertadas pelo Campus Nova Andradina do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) nas áreas de Educação Física, Informática/Desenvolvimento WEB e Português.

As inscrições estão abertas até 11 de agosto, pela Página do Candidato . A taxa é de R$ 50 e deve ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 12.

Entre as exigências o candidato não ser ocupante de cargo com dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos ou participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio gerente. A remuneração varia de R$ 4.070,63 a R$ 7.014,02, dependendo da titulação do selecionado, por 40 horas de trabalho semanais.

Todas as regras constam no edital publicado na Central de Seleção .

A prova será no dia 24 de agosto, às 8 horas, no Campus Nova Andradina do IFMS. As duas etapas (provas e títulos) são eliminatórias e classificatórias. A previsão é de que o resultado preliminar da seleção seja divulgado no dia 27 de agosto.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo correio eletrônico [email protected].

