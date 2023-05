Incentivo as pesquisas deve receber R$ 10 milhões do Estado

O órgão do Governo do Estado responsável por gerenciar os investimentos em inovação e pesquisas científicas, FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), irá lançar nesta sexta-feira (2), o investimento de R$ 10 milhões em dois editais que serão para inovação empresarial e incentivo a jovens pesquisadores. O evento será no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Um dos editais lançados será o do programa PICTEC (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Estado de Mato Grosso do Sul), que está em sua terceira edição e vai ampliar para 200 o número de pesquisas de escolas públicas atendidas com bolsas de iniciação científica. Serão 140 em escolas estaduais e 60 nas escolas federais de Mato Grosso do Sul. O valor total do investimento será de R$ 5,76 milhões. As bolsas de R$ 400 serão pagas a estudantes do ensino médio. Já os professores-orientadores vão receber R$ 800

O segundo edital a ser lançado refere-se a etapa de desenvolvimento do Programa Centelha 2, realizado em parceria com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), e a Fundação CERTI.

“A FUNDECT trabalha o fomento à ciência de forma ampla. Os investimentos nos jovens preparam o amanhã, preparam futuros pesquisadores inovadores. Já projetos como o Centelha, garantem que as boas e criativas iniciativas atuais tenham terreno fértil para surgir e dar resultados. Nós destacamos os recursos investidos, pois é grande o impacto financeiro na vida dos estudantes e dos empreendedores com as bolsas, por exemplo. Mas também devemos falar de crescimento pessoal, de desenvolvimento de talentos. E é isso que faz do nosso Estado mais forte agora e no futuro. Não há nação que se desenvolveu sem investir em ciência e inovação, e Mato Grosso do Sul já segue este caminho, ampliando os investimentos.” explica Márcio Pereira.

Deixe seu Comentário

Leia Também