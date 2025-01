JD1TV: Presidente da FUNLEC destaca avanços e projetos para fortalecer a educação

Em entrevista ao JD1, o presidente da Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC), Alessandro Lewandowski, compartilhou os avanços e planos da instituição para os próximos anos.

Com um compromisso voltado à inovação e à qualidade educacional, a gestão atual busca oferecer um ensino de excelência e uma formação integral aos alunos.

Durante a conversa, o presidente ressaltou os esforços da FUNLEC na implementação de novos projetos pedagógicos, bem como a ampliação de oportunidades para estudantes da rede pública.

"Nosso foco é garantir que cada aluno tenha acesso a uma educação de qualidade, com infraestrutura adequada e atividades que complementem o aprendizado em sala de aula", afirmou.

Além das iniciativas educacionais, a FUNLEC também tem investido no fortalecimento do esporte e da cultura, promovendo ações que incentivam o desenvolvimento dos jovens em diferentes áreas.

Questionado sobre os desafios enfrentados pela gestão, ele apontou que a melhoria contínua da infraestrutura e a ampliação de programas educacionais são prioridades. "Estamos sempre buscando formas de inovar e aprimorar nossos serviços, ouvindo a comunidade e adaptando nossas estratégias conforme as necessidades dos alunos", explicou.

