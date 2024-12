Mato Grosso do Sul conquista selo ouro por boas práticas na alfabetização infantil

Mato Grosso do Sul recebeu a classificação ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). O anúncio oficial aconteceu na última quinta-feira (5), com a cerimônia de entrega marcada para o dia 17 de dezembro em Brasília.

A premiação reconhece boas práticas das gestões estaduais, municipais e distritais voltadas à alfabetização infantil.

O selo é concedido com base no cumprimento de critérios específicos e na apresentação de documentos comprobatórios das ações realizadas.

Ele visa incentivar a adoção de políticas educacionais alinhadas com as metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

O Estado se destacou com 38 municípios recebendo o selo ouro, 20 o selo prata e 3 o bronze. Maria Gorete Siqueira Silva, coordenadora de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação (SED), ressaltou que a conquista é fruto de um trabalho contínuo para garantir o direito à alfabetização das crianças, com o apoio do Programa MS Alfabetiza/CNCA.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também