Na Câmara, secretária de Educação justifica fechamento de escolas

A secretária de Estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, afirmou nesta segunda-feira (2) que o fechamento de escolas está associado à qualidade de ensino. A titular da SED foi chamada para esclarecimentos na Câmara Municipal de Campo Grande.

Ainda de acordo com Maria Cecília, a pasta está sendo cobrada pelo Ministério Público, até 2024 a Rede Estadual de Ensino (REE) deveria ter 60% de escolas em tempo integral. “Quando reordenamos, fechamos, estamos falando em qualidade de ensino”, disse.

Durante a audiência convocada pela Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso, a secretária justificou que as tomadas de decisões que a SED faz tem o afinco de atender a população após análise de técnicos. Segundo dados, em 2008 famílias tinham em média seis filhos, hoje dados do o IBGE aponta que está caindo o número de natalidade de crianças por família”, explicou.

Maria Cecília aproveitou a oportunidade para destacar que, apesar reordenando, fechamento e municipalização das unidades escolares, o Estado está construindo sete escolas com salas temáticas, salas de aula com mesa redonda. “Estamos fechando, mas nós estamos abrindo com outra visão, com o tempo integral”, reforçou. A meta, segundo a secretária, é colocar 46 escolas em tempo integral, integrado com capacitação profissional.

Deixe seu Comentário

Leia Também