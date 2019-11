Reordenamento motivou fechamento de escola, diz SED

A Secretaria Estadual de Educação (SED) informou por meio de nota nesta quarta-feira (20) que a Rede Estadual de Ensino (REE) passa por um processo de reordenamento, motivado pela diminuição do total de estudantes matriculados nos últimos dez anos.

A pasta foi procurada pela redação do JD1 Notícias após o anúncio do fechamento da Escola Estadual Carlos Henrique Schrader, a partir de 2020, que motivou a manifestação de pais, alunos e funcionários da unidade escolar nesta manhã, no jardim Flamboyant.

Na nota, a secretaria acrescenta que a diminuição de alunos matriculados da REE atingiu o quantitativo de 40 mil estudantes a menos em todas as etapas ofertadas pela rede, esse balanço foi feito entre os anos de 2010 e 2018.

“Em 2020, o processo de reordenamento da Rede Estadual de Ensino será realizado em regime de colaboração com os municípios. Este processo segue em curso e todas as medidas serão anunciadas pela Secretaria de Estado de Educação (SED) no dia 29 de novembro, durante o lançamento da Matrícula Digital 2020”, ressaltou na nota.

O evento citado oficializará também a ampliação do Ensino Médio em Tempo Integral e a adesão ao programa das escolas cívico-militares do Governo Federal - Pecim.

A secretaria ressalta que os estudantes e servidores das escolas que serão fechadas não ficarão desamparados, sem ensino e trabalho. “Com relação aos diretores e coordenadores pedagógicos, no último final de semana foi realizado processo seletivo e, após o resultado, os mesmos serão lotados, conforme procedimento classificatório estipulado”, concluiu.

