Alunos protestam contra fechamento de escola da capital

Funcionários, pais e alunos da Escola Estadual Carlos Henrique Schrader protestam nesta manhã contra o encerramento das atividades na unidade escolar a partir de 2020.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, os funcionários foram avisados do fechamento da escola na terça-feira (19) e, juntamente com alunos, organizaram a manifestação para esta quarta.

Os manifestantes estão em frente a unidade escolar que fica na via Flamboyant, enquanto a direção está em reunião com o deputado Neno Razuk. Em rápida conversa com o JD1, a diretora disse que a escola abrange uma comunidade indígena e que a reunião com o parlamentar tem o intuito de reverter a decisão do fechamento.

A intenção dos manifestantes é interditar a avenida Marques de Pombal, caso não haja resposta favorável.

A redação entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação (SED), mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta.

