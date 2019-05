Nelsinho questiona educação domiciliar

O senador Nelsinho Trad questionou nesta terça-feira (7), as consequências sociais para os estudantes com a implementação do projeto que regulamenta a educação domiciliar.

Em audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), o senador manifestou preocupação com uma possível falta de interação entre as crianças e adolescentes, caso o projeto seja implementado. "Não estou convencido sobre a questão da educação domiciliar", disse o senador que considera o ambiente escolar, para a criança, "muito importante".

Na oportunidade, Nelsinho solicitou ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, investimentos para conclusão de obras inacabadas de escolas e centros de educação infantil. Para o senador, é preciso que o governo lance algum programa de crédito para que os municípios concluam tais obras.

O ministro Abraham Weintraub destacou que serão feitos investimentos para finalização de obras. “Inclusive, temos no Brasil 4.827 obras inacabadas, sendo 945 creches, e precisamos terminar estas obras”, respondeu.

Nelsinho Trad também elogiou o foco do ministério na educação básica. “Este é o caminho. Eu também acredito na capacitação daquele que está ensinando, por isso tivemos resultados tão positivos em Campo Grande”, destacou.

