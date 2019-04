Nelsinho terá escritório em Naviraí para atender demandas da região

O senador Nelsinho Trad vai inaugurar na próxima sexta-feira (26), a unidade de apoio regional do sul de Mato Grosso do Sul, em Naviraí, que será coordenada pelo suplente José Chagas. “A estrutura terá o comando do Chagas, que terá papel efetivo do meu mandato, auxiliando na construção de projetos que possam assegurar o desenvolvimento dos municípios”, enfatizou o senador.

Em suas atribuições legislativas, o escritório regional tem a função de mediar ações e informações do mandato do senador e difundi-las para todos os municípios da região. O suplente do senador, José Chagas, é empresário e conhecido pela população do Vale do Ivinhema até o Conesul, ele já percorre várias cidades vizinhas, onde tem empreendimentos e, agora, com essa nova tarefa, vai representar a comunidade. “Já ouvia os anseios da população e vou transformá-los em projetos que tragam melhorias. Por isso, estamos aguardando na inauguração do nosso escritório lideranças políticas da região, prefeitos, deputados estaduais, vereadores, empresários e líderes comunitários”, comentou o suplente de senador.

A região sul abrange mais de vinte municípios, sendo uma das principais potencias econômicas do estado, segundo José Chagas, com reivindicações dos empresários e produtores locais de incentivos fiscais e de capacitação à mão de obra na região. “A atuação diferenciada do senador Nelsinho Trad será importante para o progresso do sul do estado”, destacou Chagas.

Deixe seu Comentário

Leia Também